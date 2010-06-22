Кличко: Сильная сторона Валуева – большой вес

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе украинец Виталий Кличко назвал сильные стороны экс-чемпиона мира WBA в этом же весе россиянина Николая Валуева. «Его сильная сторона - большой вес. Я даже не знаю таких спарринг-партнёров – с кем мне готовиться? Длина рук. Николай – бьющий спортсмен. Он может держать удар. Никому еще не удалось досрочно закончить поединок против Николая Валуева. В то же время мне принадлежит мировой рекорд по процентному соотношению боев и нокаутов. Вот в этом и интрига: сможет ли Кличко нокаутировать Валуева?»