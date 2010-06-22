Тимощук: «Зенит» добился закономерной победы над киевским «Динамо»

Полузащитник «Баварии» Анатолий Тимощук, который в Австрии посетил товарищескую игру между «Зенитом» и киевским «Динамо», рассказал о встрече с бывшими одноклубниками и поделился впечатлениями от матча. Напомним, что поединок завершился победой питерцев со счетом 3:1. «Находился недалеко отсюда. Был с Владиславом Радимовым на связи и решил приехать. Игра была очень интересная, я с большим удовольствием ее смотрел. Пообщался с ребятами, с которыми давно не виделся. Впечатления от игры и общения остались очень хорошими. По мнению ребят, тяжелые продолжительные тренировки повлияли на то, что в первые 15-20 минут инициатива исходила от «Динамо». Но потом инициатива перешла в руки «Зенита», и до конца встречи петербургский клуб имел преимущество - и территориальное, и по голевым моментам. «Динамо» сделало коррективы и выпустило много игроков в перерыве, но это не принесло свои плоды, и «Зенит» добился закономерной победы», - приводит слова Тимощука Чемпионат.ру со ссылкой на радио «Зенит».