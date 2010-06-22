ЧМ. В сборной Франции – новый скандал

Новый скандал в стане «трехцветных» произошел из-за отказа футболистов прийти на установку перед матчем с ЮАР. Скандал во французской сборной в связи с отчислением из команды форварда «Челси» Николя Анелька продолжает набирать обороты. Вчера, прибыв в Блумфонтейн на игру против южноафриканцев, игроки отказались проводить разбор предыдущих матчей сборной ЮАР, передает Lifenews. Самолет со сборной Франции прибыл в аэропорт Блумфонтейна поздно вечером. Дорога до отеля заняла около получаса. Кстати, отель, в котором поселилась сборная Франции, находится далеко не в самом лучшем месте города. С одной стороны проходит оживленная трасса, с другой - пустырь. Прибыв в гостиницу, футболисты сразу обратили на это внимание, что явно не добавило игрокам настроения. Около получаса футболисты потратили на то, чтобы разместиться в номерах. Однако и тут нашлись недовольные - не всем хотелось селиться в комнаты с видом на проезжую часть. В конце концов вопросы размещения удалось уладить, после чего игроки поодиночке отправились на ужин. Теоретическое занятие было запланировано как раз после ужина, однако оно не состоялось. Видимо, поскольку сборная Франции потеряла практически все шансы на выход в следующую стадию чемпионата мира, футболисты посчитали бессмысленным готовиться к последней игре в группе в полную силу.