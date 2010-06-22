МОК назвал города-кандидаты на проведение Олимпийских игр-2018

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник на собрании в Лозанне (Швейцария) официально огласил шорт-лист городов-кандидатов на проведение ХХIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году. В него вошли немецкий Мюнхен, французский Анси и южнокорейский Пхенчхан, передает NEWSru.com. Исполком МОК оценил жизнеспособность каждой из трех представленных странами заявок. Учитывая небольшое количество городов-претендентов, МОК впервые за последние почти 30 лет решил не устраивать отсев. Вся троица, выставившая свои кандидатуры на проведение зимних Игр, получила статус официальных кандидатов на звание олимпийской столицы-2018. Выборы столицы ХХIII зимних Олимпийских игр-2018 состоятся 6 июля 2011 года в Дурбане (Южная Африка).