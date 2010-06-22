Атлас: Поветкин в бою с Кличко сделает упор на технику и дисциплину

Тренер российского боксера Александра Поветкина Тедди Атлас, считает, что ключевыми моментами в бою его подопечного с Чемпионом мира по версиям IBF/IBO/WBO Владимиром Кличко будут план на бой и дисциплина. «Мы должны понять очень четко, каким должен быть наш план на бой, у нас не может быть права на ошибку, потому что Владимир хороший панчер. Если вы допустите ошибку, то у него появиться хороший шанс заставить вас поплатиться за нее», - сказал тренер российского боксера. «Таким образом, нам нужен четкий план на бой. Также очевидно, что в бою с ним нужно делать упор на технику и дисциплину, чтобы воплотить этот план в жизнь», - добавил он. «Я понимаю, что мой подопечный провел 19 боев. Очевидно, что Кличко со своими габаритами и умением использовать эти габариты, а также со своим опытом является успешным боксером на этом уровне, так что победить его будет сложной задачей», - заявил Атлас. «Если бы была возможность провести еще несколько поединков до боя с ним, то я бы не отказался от этого. Но если нам предстоит встретиться с ним, то я сделаю все, чтобы подготовить моего бойца для победы в этом бою. Все будет зависеть от плана на бой и дисциплины. Я понимаю, каким должен быть план на поединок, и я должен удостовериться, что мой боец также это поймет», - цитирует тренера Поветкина Чемпионат.ру со ссылкой на Eastsideboxing. Ранее сообщалось, что представители Владимира Кличко и Александра Поветкина достигли согласия о проведении поединка. По предварительной договоренности бой должен состояться 11 сентября.