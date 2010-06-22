ФИФА не нашла повода наказывать наставника сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Дунга не будет наказан за поведение во время матча группового этапа чемпионата мира с Кот-д'Ивуаром, информирует «Газета.Ru» со ссылкой на AP. По ходу встречи наставник пентакампеонов активно выражал недовольство действиями главного арбитра, а также позволил в его адрес ряд некорректных высказываний. Более того, на послематчевой пресс-конференции Дунга вступил в словесную перепалку с представителями СМИ. Пресс-секретарь ФИФА Пекка Одриозола заявил, что дисциплинарный комитет не нашел оснований для санкций против специалиста.