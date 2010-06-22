ЧМ. После победы над Швейцарией в столице Чили прошли массовые погромы

После победы сборной Чили над командой Швейцарии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу десятки тысяч южноамериканцев вышли на улицы Сантьяго, чтобы отпраздновать этот успех. Хотя большинство болельщиков вели себя мирно, часть из них в приступе эйфории принялась грабить находящиеся в окрестностях кафе и магазины. Встреча в рамках группы Н состоялась в понедельник и завершилась со счетом 1:0 в пользу южноамериканцев, которые большую часть матча провели в большинстве. Игру транслировали на уличных телеэкранах на площади Италии в центре Сантьяго. По словам очевидцев, первые попытки нападения на рестораны и магазины начались сразу после забитого гола. А после финального свистка сотни молодых людей принялись громить все вокруг. По данным телеканала «Вести», ситуация привела к крупным беспорядкам, улицы столицы превратились в поле битвы, передает NEWSru.com. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Арестовано более 80 человек. Один получил тяжелые повреждения, несколько десятков отделались легкими травмами. А в Испании десятки тысяч болельщиков всю ночь праздновали победу своей сборной над командой Гондураса (2:0). По данным полиции, никаких серьезных происшествий зафиксировано не было. Несмотря на то, что сборная Чили уже одержала на ЧМ в ЮАР две победы, выход команды в решающую стадию мундиаля будет зависеть от исхода матча с Испанией, который состоится 25 июня.