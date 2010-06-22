ЧМ. Северная Корея больше не будет показывать футбол в прямом эфире

Северная Корея отказалась от прямых трансляций матчей чемпионата мира. Причиной тому стал прямой эфир матча КНДР - Португалия, которую азиаты проиграли очень крупно – 0:7, передает Eurosport. Ранее северокорейские лидеры были скептически настроены по поводу показа матчей ЧМ в прямом эфире, но героический матч с Бразилией (1:2), который был показан в КНДР на следующий день, убедил лидеров страны в обратном. Но после такого разгрома от Португалии с прямыми трансляциями игр сборной КНДР было покончено. Напомним, что вчерашняя трансляция матча Португалия - КНДР стала первой прямой трансляцией матчей Чемпионатов мира в истории Северной Кореи.