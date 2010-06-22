Кирьяков: ФИФА не позволит Мексике и Уругваю «договориться»

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча ЧМ-2010 между сборными Мексики и Уругвая. «Не верю, что мексиканцы с уругвайцами будут специально играть на ничью. На чемпионате мира такого просто не может быть! Думаю, нас ждет бескомпромиссный и честный футбол. Тем более что ФИФА внимательно следит за чистотой турнира и не позволит состояться «договорняку», – приводит слова Кирьякова «Советский спорт». Напомним, что в случае ничейного результата обе команды выйдут из группы вне зависимости от матча Франция – ЮАР.