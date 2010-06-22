William Hill: Самый вероятный счет в матче Мексика – Уругвай – 0:0

Букмекерская контора William Hill считает, что матч Мексика – Уругвай вероятнее всего завершится со счетом 0:0. Коэффициент на такой самый низкий из предлагаемых – 3,4. На втором месте – счет 1:1 (3,75). В целом, ничейный результат – самый ожидаемый (1,8). В случае победы одной из команд предпочтение отдается Мексике (3,8). Шансы Уругвая победить расцениваются чуть ниже (4,0). Напомним, что победитель группы А сможет избежать встречи с Аргентиной, которая практически обеспечила себе первое место в квартете В. В случае, если Мексика и Уругвай сыграют вничью, обе команды выйдут в плей-офф со второго и первого места соответственно. Кроме того, сборная Франции при этом не сможет подняться выше третьего места, даже если победит ЮАР. Sports.ru