Швайнштайгер: Мстить за Баллака мы не собираемся

Полузащитник сборной Германии и «Баварии» Бастьян Швайнштайгер поделился ожиданиями от матча группового этапа ЧМ-2010 с Ганой, а также заявил, что немецкие футболисты не будут преследовать форварда африканской команды Кевина-Принса Боатенга. «Мы хорошо играли против Сербии, даже когда остались в меньшинстве. Сейчас думать о той неудаче нет смысла – это не поможет. Перед игрой с Ганой нужно выбросить из головы негативные мысли и просто верить в себя. Думаю, всем понятно, что Германия хочет победить и выйти в следующий раунд. В 2004-м и 2008-м нам также нужна была победа в решающем матче группового турнира. Германии надо играть активно, навязывать темп, а не подстраиваться под соперника. Нужно играть грамотно и беспощадно наказывать соперника за ошибки. Груз ответственности, который сейчас лежит на команде, вряд ли негативно скажется на игре молодых футболистов. Озил забывает обо всем, когда выходит на поле и получает мяч в ноги. Поражение от Сербии не сказалось на настроении Бадштубера. Германия должна радоваться тому количеству талантов, которые есть в распоряжении главного тренера команды. Кто знал Мюллера и Бадштубера еще год назад? Да никто! Эти ребята проделали длинный путь за короткое время. В матче с Ганой постараюсь сыграть на пределе возможностей. Я должен как можно больше снабжать партнеров мячом, поддерживать темп игры. Хотелось бы, конечно, забить гол, но это не главное. У нас есть нападающие, которые должны забивать, а моя задача – делать им передачи. Боатенг – один из лучших игроков сборной Ганы, так что за ним нужно будет внимательно следить. Впрочем, мстить за Баллака мы не собираемся. Победа над Ганой добавит нам уверенности в своих силах. После этой игры мы можем гарантировать себе место в числе 16 лучших команд мира, но никак не решить поставленную перед турниром задачу. Вся Африка ждет от Ганы победы, так как представители континента пока не очень удачно выступают в ЮАР. Пожалуй, на футболистов сборной Ганы оказывается даже более серьезное давление, чем на нас. Сегодня Германия не будет играть осторожно. Нам нравится атаковать. Мы сделаем все, чтобы одержать победу, хотя об игре в обороне забывать не стоит», – приводит слова Швайнштайгера официальный сайт мюнхенцев.