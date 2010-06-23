ЧМ. Босси: Матч со Словакией итальянцы купят

Итальянский министр реформ в целях федерализма Умберто Босси за два дня до матча между сборными Италии и Словакии, от исхода которого будет зависеть дальнейшее участие национальной сборной в чемпионате мира по футболу, выразил уверенность, что эта игра будет носить договорной характер, передает «РИА«Новости». «Вот увидите, матч со Словакией будет куплен: в будущем году пара словацких футболистов будет играть в наших клубах», - заявил во вторник вечером Босси, беседуя с парламентскими журналистами в Палате депутатов. Заявление члена правительства и главного политического союзника премьер-министра Сильвио Берлускони вызвало возмущение руководства Итальянской федерации футбола. «Это обескураживающее и оскорбительное заявление. На сей раз Умберто Босси перешел всякие границы», - подчеркнуло руководство федерации. Это уже не первый выпад в адрес национальной сборной Италии по футболу со стороны Босси, который является основателем и историческим лидером автономистской "Лиги Севера". Руководители этой политической организации не упускают случая, чтобы подчеркнуть, что их истинной родиной является так называемая Падания (часть территории Северной Италии), а не вся Италия. Так, 21-летний сын лидера «Лиги Севера» Ренцо Босси, недавно ставший самым молодым членом совета североитальянской области Ломбардии, в преддверии чемпионата мира в ЮАР заявил: "Я не болею за Италию, я болею за Паданию". Сборная команда Падании по футболу была создана еще в 1998 году. Примечательно, что спортивные комментаторы близкого к «Лиге Севера» Радио Падании провели репортаж о матче между Италией и Парагваем, откровенно болея против национальной сборной. Известие об этом вызвало едкую реакцию со стороны главного тренера итальянской команды Марчелло Липпи. Напомним, что итальянцы в первых двух матчах набрали только два очка. Встреча Италия – Словакия состоится в четверг, 24 июня.