ЧМ. Болельщик Южной Кореи утонул, празднуя победу

Болельщик сборной Южной Кореи утонул во время празднования выхода национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира после матча с командой Нигерии (2:2), сообщает АР. 20-летний студент по фамилии Ли на радостях прыгнул в реку Хан в Сеуле вместе с двумя своими друзьями. Таким образом, молодые люди хотели отпраздновать успешное выступление южнокорейской сборной на мировом первенстве. Друзья Ли смогли выбраться из реки и сумели найти студента, после чего тот был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.