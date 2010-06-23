Заваров: Все стало на свои места. Франция и не должна была попасть на ЧМ.

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Александр Заваров прокомментировал неудачное выступление национальной команды Франции на чемпионате мира - 2010. «Я на своем веку играл против Платини, Фернандеса — это славная сборная Франции 82-86-х годов. Спустя десять лет появилась другая плеяда — Зидан, Анри. Вот и их эпоха подошла к концу. Я звонил друзьям во Францию, они говорят, что люди наелись деньгами в своих клубах и просто не были готовы к мундиалю. Да они и не должны были туда попасть. Вы же помните, как Анри сыграл рукой против Ирландии. Все встало на свои места. А еще мои друзья во Франции называют эту сборную позором нации. Саркози будет с этим разбираться. Думаю, в будущем, когда эти футболисты закончат карьеру, им будет сложно найти работу во французском футболе. Проиграть может каждый. Но то, как это сделали они, со скандалом, опозорив страну на весь мир... Как их встретят на родине? Вы же видите, Анелька улетел не во Францию, а в Лондон. Так же поступят и остальные», - приводит слова Заварова издание Сегодня.