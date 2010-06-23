Канчельскис: Англия выиграет у Словении и спокойно выйдет в плей-офф

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что сборная Англии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира - 2010 без проблем переиграет национальную команду Словении и обеспечит себе путёвку в плей-офф. «Не понимаю, чего все ожидали от сборной Англии, что вокруг её выступления столько шума. Ну, не выиграли в стартовых матчах, и что? Мне, например, в первом матче англичане понравились. Если бы не досадная ошибка Грина, то обязательно взяли бы три очка. Да, с Алжиром сыграли невзрачно, но не проиграли и сохранили отличные шансы на выход из группы. Ни капельки не сомневаюсь, что британцы в последнем матче выиграют у Словении и спокойно выйдут в плей-офф. Слишком велика разница в классе у этих команд. Словенцы, конечно, молодцы – они показали, что неслучайно оказались на чемпионате мира, но свой шанс они упустили в поединке против американцев. Удержали бы победу – могли бы уже спать спокойно, а так…» - приводит слова Канчельскиса «Газета по-киевски».