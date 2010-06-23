Гандбол. У мужской сборной Украины еще есть шансы попасть на Олимпиаду-2012

Поражение мужской сборной Украины от словаков в плей-офф к чемпионату мира 2011 года не только закрыло нашим гандболистам путь на мировой форум, но и осложнило отбор на Олимпийские игры-2012. Впрочем, шансы попасть в Лондон у сборной Украины все же есть. В Лондоне за золотые медали олимпийского гандбольного турнира будут бороться 12 сборных. Шесть путевок получают хозяева Игр, чемпионы мира, чемпионы континентов (Америки, Азии, Африки и Европы), а вот остальные путевки разыгрываются в отборочном турнире. В нем 12 команд будут разбиты на три группы, по две лучшие команды из которых квалифицируются на Олимпиаду. Автоматически в квалификацию к олимпиаде попадают шесть команд, которые на последнем чемпионате мира заняли места со второго по седьмое. А вот из шести остальных путевок две принадлежат Европе, причем, их обладатели определятся по итогам будущего чемпионата континента. Ими будут две сборные финишировавшие после тех команд, которые уже попали в квалификационный турнир по итогам чемпионата мира. Например, в 2008 году проходными стали пятое и шестое места на чемпионате Европы. В общем, шансы сыграть на Олимпиаде у сборной Украины есть. Осталось только ими воспользоваться. handball.in.ua