Апайчев: Формируя команду, нужно принимать во внимание фактор «надежности»

Сборная Украины вернулась из Бергена, где на командном чемпионате Европы заняла пятое место. В аэропорту Борисполь команду встречали Президент ФЛАУ Валерий Борзов, вице-президент ФЛАУ, гостренер сборной Украины по легкой атлетике Валерий Александров, старшие и личные тренеры спортсменов. Победителей и призеров руководство поздравило цветами, а всю сборную словами искренней благодарности за удачное выступление. Главный тренер команды Александр Апайчев подытожил выступление украинской сборной по горячим следам. - Александр Валентинович, даже по итогам предыдущих Кубков Европы (если брать суммарное выступление мужской и женской сборных) и краткую историю командных чемпионатов Европы, то еще никогда командный пьедестал не был так реально близко от нас. Обидно, что не смогли попасть в призовую тройку? - Не могу сказать, что мне обидно, поскольку наше пятое место - это высокая позиция в европейской легкой атлетике. Но к призовой тройке мы действительно были очень близко. Но две «баранки» в последний день соревнований сделали свое «черное дело». Если бы эти атлеты положили в нашу копилку определенные очки, то мы были бы в 1,5 очках от командной «бронзы», а там все могло сложиться иначе. Мы бы и эстафеты на борьбу настраивали иначе, и выгрызали бы каждый пункт в других видах. Мне бы очень хотелось, чтобы команда попала на пьедестал... - А сами виновники провалов как отреагировали на свои «нули»? Ведь было еще несколько видов, участники которых могли принести гораздо больше очков нашей команде. - Да, на больше мы рассчитывали и в мужской шесте, и в беге на 110 метров с барьерами, и в метании молота среди мужчин. Но ко мне со словами извинения подошел только Вадим Слободенюк и со слезами на глазах спрашивал, как же так могло случиться, что его результат в итоге был аннулирован? Я ходил разбираться по этому вопросу в технический комитет соревнований, но на видеозаписи четко видно, что на одном из кругов при выходе из ямы с водой Вадим сделал три шага по внутренней стороне дорожки. А это вираж, - а значит, «срезание» дистанции и стопроцентная дисквалификация результата. Относительно других, то возможно, еще не все из тех, кто «запорол» свой вид, осознали, насколько они подвели команду. Конечно, в спорте всякое случается, но нужно учиться признавать собственные ошибки и нести за них ответственность, особенно, если это командный старт. Здесь каждое добытое или потерянное очко играет огромную роль. Я на каждом собрании команды в Бергене повторял, что на этих соревнованиях мелочей не бывает. Здесь нужно бороться за каждую сотую, за каждый сантиметр, так как в итоге именно одно очко может стать решающим. - А правда, что на командном чемпионате Европы внутри каждой сборной витает совсем другой дух? - Абсолютная правда! Слово «командный» в названии чемпионате Европы многое значит. На этот раз в Бергене украинская сборная была настолько дружная и сплоченная, как пять пальцев, зажатых в кулак. Даже в первый день наши атлеты, выступающие на следующий день, приходили на стадион хотя бы на некоторое время, чтобы поболеть. На другой день практически вся команда была на трибунах, где мы вывесили большой национальный флаг Украины. Это действительно была команда! - Относительно общей картины соревнований. Предыдущие Кубки Европы показывали, что в Украине есть немало явно провальных видов. В нынешнем году средний показатель украинской команды значительно подрос. Это реальная картина или нам удалось так выкарабкаться за счет того, что некоторые виды стали значительно слабее у наших соперников? - Знаете, наша команда имела очень неплохой общий вид. На этот раз мы взяли в команду несколько молодых атлетов в виде эксперимента. Например, Максим Москаленко в прыжках в длину и Мария Шаталова в стипле, но, к сожалению, они синхронно заняли одиннадцатые позиции. Но по сравнению с другими командами, мы «не провалились». Посмотрите, практически в каждой команде есть «баранки», кроме россиян. Они выступили очень уверенно, и практически не опускались ниже пяти очков. Собственно, отсюда и тотальное преимущество над соперниками в общем зачете. - В этом году мы как никогда придерживались принципа спортивного отбора в индивидуальных дисциплинах, поэтому в сборной и появились еще никому неизвестные имена атлетов, которые стали победителями Кубка Украины. Возможно, для командного чемпионата нужен несколько иной принцип формирования команды, когда ставки делаются больше на опыт, чем на «риск»? - Знаете, я много над этим думал и в Бергене, и на обратном пути в Киев. Такой подход имеет право на существование. Конечно, спортивный принцип отбора нужно оставлять на острие угла. Но ... Не всегда решение Главного Тренерского Совета должно быть окончательным. И вынесу на Исполком просьбу, чтобы главный тренер имел возможность на личное усмотрение принимать в команду человека не только по результативным показателям, но и по его показателем надежности. Степень надежности - один из важнейших показателей для отбора на командный чемпионат Европы. В этот раз мы это сделали в эстафетах. Я читаю наш сайт, читаю форум и понимаю недовольство некоторых тренеров, которые не могут понять, почему в эстафетные квартеты мы включаем людей с худшими результатами и игнорируем бегунов с более высокими показателями. Прежде всего потому, что нам нужна к-о-м-а-н-д-а! Посмотрите на результат в Бергене. Все четыре эстафеты выступили очень достойно, три из них стали бронзовыми призерами. А самое главное, что они видзмагалися надежно. Даже в коротких эстафетах и намека не было на то, что кто-то сейчас выбежит из коридора или каким-то образом провалит передачу палочки. На будущее и в индивидуальных видах программы мы будем принимать во внимание фактор «надежности». - Будет ли возможность к чемпионату Европы в Барселоне собирать команду на общие учебно-тренировочные сборы, чтобы держать в поле зрения боевую готовность командного костяка? - На самом деле, в этом году мы планировали подготовку так, чтобы все наши лидеры выходили на пик формы именно к чемпионату Европы в Барселоне. И за выступлением в Бергене, за разговорами с атлетами и их тренерами, я понимаю, что в Испанию мы можем собрать достаточно сильную команду, тем более, что некоторые лидеры сборной в Норвегию не летали. Да и те, которые проявили себя в Бергене, к этому времени имели по три-четыре старта. А к чемпионату Европы в Барселоне они пройдут еще несколько соревнований и выйдут на пик своей подготовки именно к главному старту сезона. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Людмила Якушева, официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины