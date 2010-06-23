ЧМ. К игрокам сборной Франции на родине применят санкции

Президент Федерации футбола Франции Жан-Пьер Эскалетт заявил, что к отдельным представителям сборной страны могут быть применены санкции после провала на ЧМ-2010, передает Sports.ru. «Произошедшее со сборной разрушило 50 ценных лет, - сказал Эскалетт. - Каждый будет спрашивать у федерации, ее президента, игроков, тренеров о том, кто виноват в случившемся. Вероятно, к некоторым людям будут применены санкции, однако я не могу сказать, что будет решено. Вокруг Блана будет создана новая команда. Страница перевернута. Это будет уже другая сборная. Я полностью уверен в Блане - как в тренере и как в человеке». Лоран Блан собирается возглавить сборную Франции в отборочном турнире Чемпионата Европы-2012. С его предшественником Раймоном Доменеком контракт продлен не был. В ЮАР сборная Франции проиграла два матча и одну встречу свела вничью. Напомним, вчера, 22 июня, сборная Франции проиграла 2:1 хозяевам турнира, команде ЮАР.