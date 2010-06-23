ЧМ. Эвра: Самое время извиниться перед страной

Капитан сборной Франции по футболу Патрис Эвра извинился перед страной за провал команды на Чемпионате мира и пообещал в течение недели созвать пресс-конференцию, на которой расскажет все о скандалах в сборной, передает «Спорт Экспресс». «Я думаю, еще не время обнародовать подноготную нашей команды, - сказал Эвра. - Но самое время извиниться перед страной за провал на Чемпионате мира. Я хотел сделать это еще вчера, но не думаю, что Доменек позволил бы мне это. Я соберу пресс-конференцию на этой неделе. Французы должны знать правду о своей сборной. Национальная команда принадлежит всей стране. Мы были разочарованы решением исключить Николя Анелька из сборной, но совсем скоро вы узнаете все подробности». Также после поражения в матче 3-го тура предварительного этапа от команды ЮАР со счетом 1:2 Патрис Эвра сообщил, что футболисты сборной Франции отказались от премиальных за Чемпионат мира, на котором проиграли два матча и один закончили вничью. Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Франции Жан-Пьер Эскалетт заявил, что к отдельным представителям сборной страны могут быть применены санкции после провала на ЧМ-2010.