Теннис. Долгополов: Я даже не понял, что произошло

43-я ракетка мира украинец Александр Долгополов, обыгравший вчера в первом круге «Уимблдона» швейцарца Марко Кьюдинелли 6:4, 6:3, 6:3, рассказал о плане на эту и игру и следующую – против Жо-Вильфреда Тсонги. «В начале игры я особо не задумывался, как играть, начал не очень уверенно, немного вяло себя чувствовал. Сразу отдал подачу. Затем втянулся в игру, но не старался делать что-то необычное – просто играл как позволял соперник, не менял тактику. И все сложилось для меня удачно. Я знал, что он любит играть в удар, не очень хорошо чувствует мяч, и тактика была хорошо принять и растаскивать сзади, стараясь сыграть неудобно для соперника. В третьем сете у меня уже была уверенность в матче, поэтому брейк-пойнты я спокойно отыгрывал. И на его подачах чувствовал, что если немного прибавлю, могу сделать брейк. А в первом сете мы оба еще волновались, поэтому было много брейков – например, был гейм, когда Кьюдинелли три раза подряд принял мою первую подачу, – я даже не понял, что произошло. (Смеется). Но в дальнейшем все встало на свои места, и я уже не отдавал своих геймов. Тренер остался очень доволен, так как я сыграл тактически правильно, в решающие моменты не терял много розыгрышей, – был хороший матч и хорошая победа. Конечно приятно играть на «Уимблдоне» впервые. Обстановка здесь действительно своеобразная. Но на моем теннисе это не сказывается, никакого давления я не чувствовал, играл, как в обычном турнире. Тсонга хорошо подает, часто забивает навылет, любит забегать под право. Конкретно с тренером мы еще не обсуждали план, но предварительно я представляю, как против него играть. У него бывает достаточно ошибок, он не такой цепкий как, например, Надаль, но с другой стороны он много атакует сам. Думаю, матч будет тяжелым, на быстрых покрытиях Тсонга играет обычно хорошо», – приводит слова Долгополова Теннисный портал Украины.