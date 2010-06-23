«Валенсия» вынуждено продала форварда «Барселоне»

Нападающий «Валенсии» Хуан Мата подписал контракт с «Барселоной», сообщает «Динамо»(Киев) от Шурика со ссылкой на Marca. Сумма отступных, выплаченная сине-гранатовыми за форварда, составила 20 миллионов евро. Срок действия соглашения 22-летнего футболиста с клубом рассчитан на пять лет. Напомним, что каталонская команда в прошлом году уже вела переговоры с Летучими мышами по трансферу Маты, но тогда президент «Валенсии» Мануэль Льоренте отклонил предложение «Барсы». Но нынешняя тяжелая финансовая ситуация все-таки вынудила клуб согласиться на продажу игрока. Напомним, что не так давно «Барселона» заключила контракт с еще одним нападающим «Валенсии» - Давидом Вильей.