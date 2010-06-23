ММА. Леснар: Емельяненко - величайший чемпион в своем маленьком мире

Чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар поделился мнением о российском бойце Федоре Емельяненко. Когда у Леснара спросили, что он думает о предстоящем поединке Федора, тот признался, что не знает ничего об этом. «Я вообще не в курсе, когда, с кем и где он дерется», – прокомментировал американец. Леснара также спросили, что он думает о возможном уходе Федора из спорта. «Это будет правильное решение, надеюсь так и произойдет. Емельяненко величайший чемпион, абсолютный чемпион в своем маленьком мире. Отдых пойдет ему на пользу», – говорит Леснар. Когда же чемпиона UFC спросили о возможной встрече с Федором в клетке, тот заявил, что даже не сомневается в своей победе. «Конечно я могу победить Федора. Я могу победить вообще любого», – цитирует ЛеснаратSports.ru со ссылкой на MMAWeekly.com.