Моуриньо: Не люблю, когда журналисты вмешиваются в мою частную жизнь

Наставник мадридского «Реала» Жозе Моуринью заявил в интервью газете XI Semanal, что любит проводить свободное время вместе с семьёй и друзьями. Он сказал также, что ему не нравится, когда представители СМИ вмешиваются в его личную жизнь. «Я очень люблю проводить свободное время вместе с моей семьёй, детьми и друзьями. И мне очень не нравится, когда посторонние люди и представители СМИ вмешиваются в мою частную жизнь. Мне нравится делать то, что я люблю. Кроме того, важное место занимает и общение с моими ассистентами в свободное время, так как они играют очень большую роль в моей жизни. Очень люблю играть в теннис, а вождение машин очаровывает меня», - заявил Моуринью. На вопрос о том, какую марку он предпочитает, португальский специалист назвал Ferrari Scaglietti.