ЧМ. Обезьяна предсказала поражение сборной Германии

Обезьяна по кличке Антон предсказывает, что немецкая сборная потерпит поражение в матче с Ганой. Обезьяна, живущая в зоопарке немецкого города Хемниц, предсказала поражение сборной Германии по футболу от Ганы в решающем матче группового турнира чемпионата мира, сообщает интернет-издание SuperSport.com. Эта игра состоится вечером в среду, 23 июня, и в случае поражения немцы не выйдут в 1/8 финала и завершат борьбу на ЧМ-2010. Обезьяна по кличке Антон предсказала результат матча Гана - Германия с помощью сотрудника зоопарка. Он протянул животному ладони, на каждой из которой был изюм. Антон взял еду из той руки, которая, как было заранее условлено, означала победу сборной Ганы. Ранее животные из зоопарка в Хемнице пытались угадать результаты матчей сборной Германии с Австралией и Сербией, но оба раза ошиблись. Дикобраз Леон предсказал поражение немцев от Австралийцев, но матч завершился со счетом 4:0 в пользу Германии. Затем бегемот Петти предсказал, что немцы победят Сербию, но они уступили со счетом 0:1. Какими способами предсказывали результаты матчей дикобраз и бегемот, не уточняется, передает «Лента.ru». На ЧМ-2010 сборная Германии выступает в группе D. Перед последним туром у Ганы четыре очка, у немцев и сербов - по три, у австралийцев - одно. Матчи Гана - Германия и Австралия - Сербия начнутся в 21:30 по киевскому времени. Чтобы не зависеть от результата игры между австралийцами и сербами, немцам необходимо побеждать Гану.