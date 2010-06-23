Баллак: С будущим определюсь в течение двух недель

Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак заявил, что в скором времени определится с местом продолжения карьеры. «Готов подтвердить, что вопрос о своем будущем решу быстро. Планирую, что окончательное решение будет принято в течение двух недель», – цитирует немца Bild. Напомним, что по окончании прошедшего сезона Баллак покинул «Челси» на правах свободного агента, так как истек срок его соглашения с лондонским клубом. Футболист входит в сферу интересов «Гамбурга», «Вольфсбурга» и «Байера». Sports.ru