Формула-1. Экклстоун: Шумахеру побеждать было проще, чем Алонсо

Берни Экклстоун полагает, что при сравнении выступлений Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо надо учитывать тот факт, что испанцу сейчас сложнее, чем было немцу в 1996-2006 годах. «Между Михаэлем и Фернандо большая разница. Когда Михаэль был в «Феррари», у него едва ли были конкуренты. В те годы было традиционным, что Михаэль завоевывал поул и выигрывал гонку. Но посмотрите на нынешних оппонентов Фернандо: оба пилота «Ред Булл», два гонщика «Макларена», а Фернандо все равно в состоянии завоевывать поулы и побеждать. Борьба стала намного острее, так что напрямую сравнивать две эти ситуации нельзя», — цитирует Экклстоуна официальный сайт Формулы-1.