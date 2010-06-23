Футбол. Участникам договорных матчей грозит 10 лет тюрьмы

Турецкая прокуратура требует приговорить девять игроков и одного тренера, причастных к договорным матчам, на срок до 10 лет тюремного заключения. В ходе следственных действий было арестовано 87 членов преступной группировки, занимающейся махинациями со ставками преимущественно на матчи второго и третьего турецкого дивизиона. По данным прокуратуры, преступники ежегодно зарабатывали около 30 миллионов евро. Имена обвиняемых пока не называются. Следствие началось после того, как в руки правоохранительных органов попала аудиозапись разговора, в ходе которого вратарь «Газиантериспора» согласился пропустить два гола в матче с «Кайсериспором», сообщает Sports.ru со ссылкой на АР.