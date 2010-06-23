Хоккей. Зал славы НХЛ пополнят женщинами

Новыми членами Зала славы в категории «игроки» объявлены бывший нападающий «Миннесоты», «Вашингтона», «Детройта», «Тампа-Бэй» и «Флориды» Дино Сисарелли, а также Кэмми Гранато и Анджела Джеймс, ставшие первыми женщинами, которые удостоились столь высокой чести. Сама церемония посвящения пройдёт в ноябре, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на AP. Гранато, являющаяся сестрой известного в прошлом игрока, а ныне тренера Тони Гранато, отыграла в сборной США 15 лет, став обладательницей олимпийского золота Нагано-1998. Четырёхкратная чемпионка мира в составе сборной Канады Джеймс в 70-80-е годы являлась главной звездой женской лиги Центрального Онтарио.