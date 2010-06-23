Президент Федерации футбола не собирается в отставку

Президент Федерации футбола Франции Жан-Пьер Эскалетт возлагает все надежды на будущего тренера сборной Лорана Блана. Отвечая на вопросы телекомпании TF1, менеджер отметил, что не собирается в отставку, и выразил сожаление по поводу неудачного выступления команды на чемпионате мира. «Давайте анализировать. Это не в моем стиле покидать тонущий корабль. То, что мы все видели, - хуже не придумаешь. Я опустошен не столько неудачей, сколько тем, что происходило внутри команды. Мы должны подвести итоги и найти причины того, почему у нас был такой провал. Мы все должны сделать выводы, включая меня. При этом мы должны смотреть в будущее. Мы надеемся на сборную, которую создаст Лоран Блан. Я ему полностью доверяю. Блан - это наш луч света», - подчеркнул Эскалетт. «Спорт-Экспресс»