Названы арбитры на заключительные матчи групповой стадии в группах H, F и G

Стали известны имена арбитров, получивших назначения на заключительные матчи групповой стадии в группах H, F и G. Так ключевую для действующих чемпионов мира итальянцев встречу со Словакией рассудит англичанин Хоуард Уэбб. А на другом матче заключительного тура в квартете F будет работать бригада азиатских арбитров во главе с японцем Юити Нисимурой. На матч лидеров группы G Португалия - Бразилия назначен мексиканец Бенито Арчундия, а его соотечественник Марко Родригес Морено станет арбитром встречи Испании и Чили. «Спорт-Экспресс»