В 2013 году Россия примет два этапа Кубка мира по биатлону

Кроме традиционного этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске в 2013-м году лучшие биатлонисты мира посетят Сочи, где будут соревноваться на построенной к тому времени олимпийской трассе. Таковы данные согласованного на международном уровне проекта календаря IBU на предстоящие четыре года. Как сообщил официальному сайту СБР исполнительный директор организации Сергей Кущенко, перед Олимпиадой в Сочи три сезона подряд Россия планирует принимать как минимум по два крупных международных соревнования в год. - Насколько реально проведение двух этапов Кубка мира в России в 2013 году? - Проведение официального старта накануне олимпийского сезона на олимпийской трассе - это необходимость. И это правило касается не только Олимпиад, но и чемпионатов мира. За год до масштабного старта биатлонисты всегда едут на арену этого старта. Особенно если эта арена новая, как было с Ванкувером и будет с Сочи. Другой вопрос, что страна, принимающая Олимпиаду и уже имеющая этап Кубка мира, по согласованию с IBU может отказаться от своего этапа в пользу арены, где пройдет предолимпийская неделя. Мы эту идею сразу отвергли. Этап в Ханты-Мансийске, где болельщик реально любит и живет биатлоном, можно отменить только по форс-мажорным обстоятельствам. К тому же два домашних этапа Кубка мира в предолимпийский сезон нашим спортсменам на руку. Дома спокойней. - Предолимпийская неделя в Сочи - единственный добавленный в календарь IBU дополнительный международный старт на территории России. Возможны ли изменения в этом календаре? - Это проект четырехлетнего календаря. Ежегодно IBU утверждает календарь на предстоящий сезон, так что изменения возможны. Более того, мы планируем изменения. Хотим еще увеличить количество международных стартов на территории нашей страны. На сегодня мы имеем внесенные в официальный проект предолимпийскую неделю и два этапа Кубка IBU. Один из них, летний, впервые пройдет в Острове Псковской области в августе 2011 года. В 2012-м там же пройдет зимний этап Кубка IBU. Но есть и еще реальные перспективы. Вы знаете, что Камчатка крайне заинтересована в проведении соревнований уровня чемпионата и Кубка мира. Край уже два года подряд блестяще проводит международный приз памяти Фатьянова, и, видя огромную симпатию этого региона к биатлону, мы сейчас с IBU прорабатываем возможность проведения на Камчатке более статусных соревнований. - А какова ситуация сейчас с чемпионатом мира по летнему биатлону, который после наводнения в Болгарии предложили провести Уфе? - После отказа болгарского Банско IBU обратился к нам с вопросом о возможности проведения летнего чемпионата мира на территории России. Мы связались с регионами, и Уфа заинтересовалась этим предприятием. Никаких обязательств столица Башкортостана не давала. Нужно понимать, что в условиях цейтнота, при бюджетах, сформированных без учета этих затрат, крайне сложно отыскать средства на проведение такого масштабного мероприятия, как чемпионат мира. Тем более сейчас, когда все внимание направлено на два ключевых события предстоящего сезона. В сентябре в Питере конгресс IBU, вся зима – под знаком чемпионата мира в Ханты-Мансийске. В такой ситуации два с половиной месяца – слишком мало, чтобы найти ресурс. Но в любом случае в данный момент мы ждем решения от региона. Если Уфа сможет взять на себя часть финансирования, мы будем искать оставшееся. Пока мы не получили ни согласия, ни отказа. «Спорт-Экспресс» со ссылкой на www.biathlonrus.com