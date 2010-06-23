Педро: Надеюсь, Фабрегас перейдет в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Педро выразил надежду, что полузащитник «Арсенала» Франсеск Фабрегас перейдет в каталонский клуб, и отметил вклад Хосепа Гвардиолы в свое футбольное развитие. «Сеск сейчас думает только о национальной команде, он спокоен. Конечно же, я хотел бы, чтобы он перешел в «Барселону». Да, Фабрегас долго играл за пределами Испании, но он сможет быстро адаптироваться в нашей команде. Что же касается моего успешного сезона, то главная заслуга в этом принадлежит Хосепу Гвардиоле. Он оказал мне свое доверие. Я работал с большим желанием, а тренер поддерживал меня и предоставлял мне игровое время. Без него мой прогресс был бы невозможен. Гвардиола превратил меня в настоящего футболиста, что позволило мне попасть на чемпионат мира. Если бы не Пеп, я не оказался бы в ЮАР», – цитирует футболиста Marca.