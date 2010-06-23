Надаль: Самый впечатляющий рекорд Федерера – 23 полуфинала турниров БШ подряд

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, вышедший во второй раунд «Уимблдона», поделился мнением, какой из рекордов швейцарца Роджера Федерера он считает наиболее впечатляющим. «Все его рекорды. Все рекорды выдающиеся. Но если выделять какой-то один, то это 23 полуфинала подряд на турнирах «Большого шлема». На протяжении стольких лет играть все четыре турнира «Большого шлема» – не имея травм, неудачных дней, – это потрясающе. По моему мнению, 23 полуфинала подряд – это достижение, которое невозможно повторить», – цитирует Надаля Telegraph.