Компания «Пирелли» станет шинным поставщиком в «Формуле-1» с сезона-2011

В Женеве состоялось заседание Всемирного совета по автоспорту, по итогам которого был принят ряд решений. Помимо важных вопросов с топливом, регулируемыми элементами шасси и запретом на воздуховоды, был решен вопрос с поставщиком шин на будущий сезон. Им стала компания «Пирелли». «23 июня 2010 года состоялся Всемирный совет по автоспорту. Были приняты следующие решения: Шины «Пирелли» была выбрана в качестве поставщика покрышек в «Формуле-1» на три года, начиная в сезона-2011. На рассмотрение комиссии было представлено предложение о введении специальных лицензий для персонала команд во всех чемпионатах под эгидой ФИА. Данное нововведение будет предложено к введению в «Формуле-1» с последующим использованием опыта в других сериях. Автомобиль безопасности С настоящего момента в силу вступает решение, согласно которому ни один болид не имеет права обгонять, пока он не достигнет первой линии автомобиля безопасности, возвращающегося в боксы. Если машина безопасности появляется в начале последнего круга или во время него и уходит с трассы в конце круга, то пилоты заканчивают гонку в том же порядке, что был до рестарта, без обгонов. Общая безопасность С настоящего времени пилот, который едет слишком медленно, допускает чересчур много ошибок или чьи действия представляют опасность для других пилотов, должен объясниться перед стюардами. Это правило касается нахождения машины на трассе и на пит-лейн. Чтобы удостовериться в том, что на круге выезде из боксов или прогревочном круге болиды едут не слишком медленно в тот момент, когда открывается выезд с пит-лейн, гонщики должны проехать дистанцию от линии выезда с пит-лейн до линии автомобиля безопасности перед въездом в боксы быстрее максимального времени, установленного ФИА. Максимальное время будет устанавливать директор каждой гонки перед началом свободных практик, однако оно может меняться по ходу уик-энда в случае необходимости. Стартовая решетка С 2011 года любой пилот, квалификационное время которого превышает 107 процентов от времени лидера, не будет допускаться к участию в гонке. Исключением может стать ситуация, когда пилот показал хороший результат в свободных практиках. Тогда стюарды могут принять решение о допуске машины к старту. Если пилотов, допущенных таким образом, будет больше, чем один, порядок старта также определят стюарды. Регулируемые гонщиком элементы шасси С 2011 года пилоты могут активировать регулируемые элементы шасси до начала гонки, а также после двух кругов заезда, с целью повысить возможность обгона. Гонщик сможет активировать регулируемые элементы только после электронного уведомления о том, что это действие разрешено. Активация будет разрешена только в том случае, если гонщик будет проигрывать сопернику меньше одной секунды, но систему можно будет включать на любом участке любой трассы. Отключаться система будет после того, как гонщик коснется тормозов. ФИА – после консультации со всеми участниками чемпионата – может скорректировать время появления этой системы, если убедится в том, что поставленная цель по внедрению регулируемых элементов достигнута. Аэродинамическое влияние За исключением некоторых вещей, которые необходимы гонщику для того, чтобы регулировать определенные элементы шасси, все остальные автомобильные системы, которые за счет движения гонщика в кокпите приводят к изменению аэродинамических особенностей болидов, с 2011 года запрещены. Вес С 2011 года минимальный вес автомобиля во время гоночного уик-энда должен составлять не менее 640 кг. Нехватка топлива С настоящего момента, если по окончании сессии требуется образец топлива из болида, эта машина должна самостоятельно добраться до боксов. Лицензии Основываясь на резюме пилота и на его результатах тестов в «Формуле-1», Всемирный совет ФИА одобрил предоставление временной суперлицензии китайскому гонщику Хо-Пин Туну», – говорится в официальном заявлении ФИА. Кроме того, Федерация отдельно отметила, что гонщики являются послами спорта, поэтому должны образцово себя вести на дорогах общего пользования. Следующее внеочередное собрание Совета пройдет 10 сентября в итальянском Комо. Sports.ru