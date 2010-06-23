Райкконен сразится с Феттелем

Кими Райкконен и Себастьян Феттель опять выйдут на одну трассу, чтобы сразиться друг с другом. Дуэль Чемпиона Мира Ф1 2007 года и восходящей звезды Гран При состоится в рамках автошоу, которое пройдет в Хельсинки 7-8 августа. Пилотам предстоит провести несколько очных дуэлей на разных автомобилях по небольшой трассе, проложенной в так называемой «Рыбной» гавани Хельсинки. В распоряжении Кими и Себастьяна будут кузовные спортивные машины, карты и KTM X-Bow – то есть мероприятие будет чем-то напоминать легендарную Гонку Чемпионов. Феттель уже дал согласие принять участие в шоу, а Кими Райкконен, хотя и не подтвердил свое присутствие официально, судя по всему, также не сможет отказаться от выступлений у себя на родине. Тем более, что главным спонсором шоу выступает компания Red Bull, которая оплачивает выступления финна в Ралли. Кроме Кими и Себастьяна, о своем желании поучаствовать уже заявили Мика Сало и Жак Вильнев. www.proformula.ua