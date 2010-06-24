Федерер: Смотрел матч Маю – Изнер и не знал, смеяться или плакать

16-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер прокомментировал рекорд по продолжительности теннисного матча, который установлен в матче первого круга «Уимблдона» между французом Николя Маю и американцем Джоном Изнером. «Да, конечно, я в курсе, какой идет матч. Не знай я о нем, я был бы дураком. Мне не кажется, что стоит играть в пятом сете тай-брейк, как на US Open. По-моему, и так все отлично. Жаль, конечно, что ребята будут уставшими завтра, и послезавтра, и через два дня, на следующей неделе и в следующем месяце. Я наблюдал за матчем начиная где-то со счета по 11-ти. А они все еще играют. Это поразительно. В каком-то смысле мне хотелось бы оказаться на их месте, а с другой стороны – нет. Это удивительно. Надеюсь, они все-таки закончат. Хотя не знаю. Если они не закончат и сегодня, это просто запредельно. Джон уже еле двигается, но все еще подает. Пока я смотрел матч, я не знал, смеяться или плакать. Мне кажется, при счете по десяти, по 20-ти, ты уже не думаешь. Просто играешь очко за очком. Надеешься, что на твоей подаче не будет 0:30. Если такое случается, собираешься еще больше. В каком-то смысле ты даже расслабляешься, мне кажется. Думаешь, будь что будет. Конечно, при по 50-ти не хочется проигрывать такой героический матч. К сожалению, кто-то должен проиграть. Но в конечном счете, они оба победители. У Маю вроде было три брейк-пойнта за весь матч. Это фантастика. Статистику подач я даже представить не могу, она должна быть какой-то нереальной», – приводит слова Федерера официальный сайт турнира.