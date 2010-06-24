ЧМ. Швайнштайгер может пропустить матч с Англией

Полузащитник сборной Германии Бастьян Швайнштайгер рискует пропустить матча 1/8 финала чемпионата мира против Англии. Футболист получил травму подколенного сухожилия во встрече 3-го тура группового раунда против Ганы (1:0) и был заменен во втором тайме. После игры футболист «Баварии» отказался от общения с прессой и вместо этого провел разговор с врачами, а также главным тренером Йоахимом Левом. Кроме того, повреждения во встрече с Ганой получили защитник Джером Боатенг и полузащитник Месут Озил, сообщает Goal.com.