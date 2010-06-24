ЧМ. Игрок сборной Алжира дал пощечину журналистке в микст-зоне

Форвард сборной Алжира Рафик Саифи после поражения от команды США (0:1) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира дал пощечину журналистке Асме Халими. «Я просто ждала игроков Алжира. Когда вышел Саифи, стоило мне подойти, как я почувствовала удар. Я буду жаловаться в ФИФА и полицию», – заявила потерпевшая BBC. «Получив пощечину, женщина инстинктивно попыталась дать сдачи. Тогда футболист бросил в нее пластиковую бутылку из-под воды и был уведен своей командой в раздевалку», – рассказал свидетель инцидента журналист Ричард Коннелли. По информации издания между журналисткой и футболистом год назад произошел конфликт. После того как Халими опубликовала интервью Саифи, футболист заявил, что его слова были сильно искажены. Представитель алжирской федерации заявил, что он не располагает информацией об этом инциденте, поэтому от комментариев он отказался. Sports.ru