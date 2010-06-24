Castrol Predictor: Бразилия - фаворит ЧМ-2010

После второго раунда группового этапа Чемпионата мира FIFA 2010 произошли существенные перестановки в пятерке фаворитов турнира. Так, из тройки главных претендентов выпала сборная Англии, а также ослабли позиции Испании Согласно Castrol Predictor, наибольшие шансы на победу в мировом первенстве по-прежнему у Бразилии (22,6%). Сборная Нидерландов (15,7%) потеснила со второго места испанцев (12,7%), а аргентинцы (10,2%) переместились на четвертую позицию. Англия (6,6%) потеряла свое третье место и теперь замыкает пятерку фаворитов. Шансы действующих чемпионов итальянцев (1,5%) после второго раунда стали еще меньше. Вплотную к пятерке лидеров приблизились португальцы (6,3%), опережая на 0,1% сборную Германии. А выступление Франции на этом чемпионате оказалось провальным – она даже не вышла из группы. Первые данные Castrol Predictor были опубликованы в декабре прошлого года после жеребьевки. Над Castrol Predictor работала та же команда аналитиков, которая создавала Castrol Rankings и Castrol Index. Составители Castrol Predictor оценили оборону и нападение каждой сборной на основе игровых показателей команд и игроков в прошлых матчах. Затем, смоделировав турнир более 100 тыс. раз с учетом результата жеребьевки, Castrol рассчитал шансы каждой команды на выход из группы и на победу в самом престижном футбольном турнире мира. Castrol Predictor обновляется на протяжении всего Чемпионата мира FIFA 2010 и публикуется на сайте castrolfootball.com. Таким образом, болельщики могут проследить, как результаты каждого матча будут отражаться на шансах их сборных. korrespondent.net