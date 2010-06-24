Рехагель хочет уйти в отставку

Тренер сборной Греции по футболу Отто Рехагель сообщил игрокам своей команды о намерении уйти в отставку, сообщает AFP со ссылкой на греческие СМИ. Официального подтверждения отставки немецкого тренера, руководившего сборной Греции с 2001 года, не поступало. В Федерации футбола Греции не стали подтверждать или опровергать эту информацию и предложили подождать заявления самого Рехагеля, которое он сделает в Афинах. Сборная Греции, ставшая под руководством Рехагеля чемпионом Европы в 2004 году, смогла одержать на Чемпионате мира в ЮАР только одну победу над командой Нигерии. Сборная Аргентины 22 июня лишила греков шансов на выход из групповой стадии первенства, выиграв со счетом 2:0. После этого поражения о своей отставке объявил помощник тренера греческой сборной Джианнис Топалидис (Giannis Topalidis). Работа с греческими футболистами стала первым опытом Рехагеля по руководству национальной сборной. До этого он тренировал только немецкие клубы. Контракт Рехагеля со сборной Греции был рассчитан до конца Чемпионата мира-2010. Lenta.ru