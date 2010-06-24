ЧМ. В Порт-Элизабет остались довольны английскими фанатами

Начальник полиции Порт-Элизабет Вишну Найдо отметил, что более 20 000 английских фанатов, посетивших город во время матча Англия-Словения, в целом вели себя довольно примерно, за исключением нескольких случаев злоупотребления алкоголем, сообщает АР. По данным организаторов, около 15 000 человек из 36 000 присутствовавших на стадионе, поддерживали команду Фабио Капелло. На утро после встречи The Herald поместила на первую полосу заголовок «Побережье превратилось в маленькую Британию». В самом Порт-Элизабет, одном из самых маленьких городов чемпионата мира, остались довольны таким количеством гостей, принесших местным жителям солидную финансовую прибыль. «Спорт-Экспресс»