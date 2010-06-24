Шахматы. Карпов не смог выиграть у Президента Боливии

Президент Боливии Эво Моралес добился ничьей в партии с бывшим чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Поединок в боливийской столице Ла-Пасе состоялся в Президентском дворце в среду, 23 июня, и транслировался в прямом эфире государственным телевидением, передает «РИА«Новости». Игравший черными Карпов разыграл защиту Каро-Канн и после 20 ходов, на которые у соперников ушло меньше четырех минут, предложил президенту Боливии ничью. «Я первый раз играл на такой высоте», – отметил после партии 12-й чемпион мира, имея в виду как ранг своего соперника, так и высоту в 3,5 тысячи метров над уровнем моря, на которой расположен Ла-Пас. Карпов посетил Боливию в рамках латиноамериканского турне в поддержку своей кандидатуры на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).