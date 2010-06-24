ЧМ. Агирре вызвал недовольство мексиканских депутатов

Секретарь комиссии по связям мексиканского парламента Эрик Рубио публично высказал недовольство заменами, которые наставник национальной команды Хавьер Агирре провел в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2010 с Уругваем. Наибольшее возмущение вызвало появление на поле нападающих Каутемока Бланко и Гильермо Франко, а также замена форварда Андреса Гуардадо. По мнению Рубио, необходимо объяснить специалисту, как нужно блюсти интересы мексиканского народа на футбольном поле. Представитель власти, являющийся ярым поклонником футбола, через газету Reforma потребовал от главного тренера объяснений. Реакция Агирре на эти заявления пока неизвестна. Напомним, что поражение в этом поединке оставило Мексику на втором месте в группе и вывело ее в 1/8 финала на Аргентину. «Спорт-Экспресс»