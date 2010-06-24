Доменек: После матча с ЮАР говорил каждому, глядя в глаза: «Я понимаю»

Главный тренер сборной Франции Раймон Доменек после заключительного матча группового этапа ЧМ-2010 против ЮАР (1:2) рассказал, как прощался с командой. «Я подходил к каждому. Пожимал руку. Говорил, глядя в глаза: «Я понимаю». Таким был конец всех наших приключений. О шести годах в сборной, знаете ли, трудно в двух словах! Итоги – наше внутреннее дело, обсуждать их буду с руководителями федерации… Новый тренер уже известен, это Лоран Блан. Объявляю себя его первым болельщиком и от души желаю удачи. Почему отказался пожать руку тренеру южноафриканцев Паррейре? Чем вам интересен Паррейра? У вас есть другие вопросы?..» – приводит слова Доменека «Советский спорт».