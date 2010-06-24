ЧМ. Джилардино, скорее всего, останется в запасе в матче со Словакией

Нападающий сборной Италии Альберто Джилардино, вероятно, потеряет место в стартовом составе в третьем матче групповой стадии со Словакией, который пройдет сегодня. Атака «Скуадры адзурры» представляется самой слабой линией в команде. Подопечные Марчелло Липпи забили пока всего два мяча, один из которых был отправлен в сетку ворот с 11-метровой отметки, а второй на счету центрального полузащитника Даниэле Де Росси. Такая статистика точно не может радовать главного тренера. В преддверии поединка со словаками Липпи планирует изменить схему игры с 4-4-2 на более атакующие 4-3-3. В такой расстановке в центре поля появится Дженаро Гаттузо, а трио форвардов составят Яквинта, Ди Натале и Пепе. Этот вариант уже был опробован на вчерашней тренировке, сообщает Football Italia.