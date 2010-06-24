Лэмпард: Мы не должны терять голову

Полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард считает, что после победы над Словенией с минимальным счетом 0:1 расслабляться рано. Уже в первом матче плей-офф его команде предстоит сразиться с немцами. «Мы не должны терять голову, - сказал Лэмпс ВВС. – В этом матче было намного больше позитивных моментов, чем в предыдущих, но мы могли забить и больше голов, так что нам еще есть над чем работать. Не думаю, что важно, с кем мы играем в следующем круге. Важно, что у на сбудет дополнительный день отдыха. Конечно, матч с Германией будет очень важен для всего английского народа. Все, что я знаю, если мы будем играть так же, как сегодня, и улучшать свою игру, у нас есть шанс». Sport.ua