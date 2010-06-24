Видич: Мы надеялись выйти в плей-офф

Защитник сборной Сербии Неманья Видич признался, что к матчу с Австралией его команда просто «перегорела». Сербы проиграли со счетом 1:2 и не смогли выйти из группы. «В раздевалке очень подавленная атмосфера, особенно потому, что мы отлично отыграли в первом тайме, это была лучшая наша игра с тех пор, как мы обыграли Румынию 5:0, - цитирует Видича goal.com. – Но во втором тайме мы «подсели», Австралия играла агрессивней, они начали прессинговать нас длинными передачами и пасами в нашу штрафную. Мы очень разочарованы, потому что рассчитывали выйти в плей-офф, тем более, после победы над Германией, у нас ведь был хороший шанс». Sport.ua