Лам: Германия - Англия - один из ключевых матчей всего Мундиаля

Капитан сборной Германии Филипп Лам с нетерпением ждет поединка с Англией в 1/8 финала чемпионата мира. Вчера ночью подопечные Йоахима Лева с минимальным счетом обыграли Гану, что позволило им занять первую строчку в своей группе. Команды Фабио Капелло в своем квартете пропустила вперед США. «Мы все знаем, что кроется за вывеской Германия – Англия, - приводит Reuters слова Лама. – Это один из центральных матчей Мундиаля. Но, чтобы рассчитывать на успех, нам надо прибавить. Необходимо улучшить игру в обороне, ведь в распоряжении Фабио Капелло есть футболисты топ-уровня». «Спорт-Экспресс»