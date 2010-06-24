ЧМ. Серхио Рамос возобновил тренировки

Сборная Испании провела единственную запланированную на сегодня тренировку в Потчефструме. Вместе с партнерами по команде работал защитник Серхио Рамос, сообщает AS. Игрок «Реала», испытывавший проблемы с ребрами после матча со Швейцарией, накануне занимался в тренажерном зале, что поставило под сомнение его возможное участие в заключительной встрече группового этапа с Чили. Однако повреждение, по всей видимости, оказалось не таким серьезным, и футболист тренировался без видимых проблем. В целом наставник чемпионов Европы Висенте Дель Боске не пожелал раскрывать карты и не стал во время двусторонки наигрывать стартовый состав на завтрашний поединок. «Спорт-Экспресс»