Хоккей. Овечкин получил приз как самый выдающийся игрок НХЛ

В NHL объявили победителей в индивидуальных номинациях по итогам сезона-2009/2010. Александр Овечкин из Вашингтона стал обладателем Тед Линдсэй Эуорд - приза самому выдающемуся игроку лиги по мнению ассоциации самих игроков. В минувшем сезоне Овечкин сыграл 72 матча и набрал в них 109 (50+59) очков. Это третья подряд победа Овечкина в этой номинации, передает Sports.ru. Хенрик Седин из Ванкувера стал обладателем Харт Трофи - награды лучшему игроку года по версии союза журналистов. Седин стал лучшим бомбардиром сезона с 112 (29+83) очками в 82 матчах, выиграв Арт Росс Трофи. Российский центрфорвард Детройта Павел Дацюк стал обладателем приза лучшему игроку оборонительного плана - Селке Трофи. Дацюк - лидер прошедшего сезона по количеству отборов шайбы (132). Он также набрал 70 (27+43) очков при показателе плюс 17. Дацюк стал первым с небольшим отрывом от Райана Кеслера из Ванкувера (688 против 655 очков), третье место осталось за Джорданом Стаалом (Питтсбург, 528), четвертое - за Джонатаном Тэйвсом из Чикаго (408). В номинации лучшего защитника сезона-2009/10 победил Данкан Кит из Чикаго, получивший Норрис Трофи. Кит провел все 82 матча регулярного Чемпионата и набрал 69 (14+55) очков при показателе полезности плюс 21. Лучший вратарь сезона Вратарь Баффало Райан Миллер получил приз лучшему вратарю сезона - Везина трофи. Райан провел 69 матчей в регулярном Чемпионате и одержал 41 победу, пропуская в среднем 2,22 шайбы за игру и отражая 92,9% бросков. Обладателем Колдер Трофи сезона-2009/10 - приза лучшему новичку - стал 20-летний защитник Баффало Тайлер Майерс. Тайлер провел 82 игры в регулярном Чемпионате и набрал 48 (11+37) очков при показателе полезности плюс 13. Майерс стал лидером в своей команде по количеству передач, блокированных бросков (137) и времени, проведенному на льду (23 минуты и 44 секунды в среднем за матч). Приз джентльмену сезона - Леди Бинг Трофи - достался нападающему Тампа-Бэй Мартену Сен-Луи. В прошедшем сезоне Мартен набрал 94 (29+65) очка и заработал всего 12 штрафных минут. Лучший тренер сезона Обладателем приза лучшему тренеру НХЛ - Джек Адамс Эуорд - стал Дэйв Типпет из Финикса. 48-летний специалист принял Койотов за неделю до старта Чемпионата, по ходу сезона добился своей 300-й победы в лиге и помог команде одержать 50 побед в регулярном Чемпионате (рекорд клуба), набрав при этом 107 очков (тоже рекорд клуба). После финиша 25-ми в лиге в прошлом году, в нынешнем сезоне Койоты впервые с 2002 года вышли в плей-офф, заняв четвертое место в Западной конференции. Обладателем Билл Мастертон Трофи стал голкипер Вашингтона Жозе Теодор. Билл Мастертон Трофи вручается хоккеисту, который проявил упорство, спортивный дух и преданность хоккею. Напомним, что обладателем Кубка Стэнли в сезоне 2009/2010 стали Чикаго Блэкхоукс.